قیمت امروز Pell Network Token

قیمت لحظه‌ ای Pell Network Token (PELL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PELL به USD برابر با $ 0 برای هر PELL می‌ باشد.

توکن Pell Network Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 55,766 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 336.00M PELL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PELL در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02488985 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PELL طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -0.66% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 19.32 رسیده است.

اطلاعات بازار Pell Network Token (PELL)

ارزش بازار $ 55.77K$ 55.77K $ 55.77K حجم (24 ساعته) $ 19.32$ 19.32 $ 19.32 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 348.54K$ 348.54K $ 348.54K سرمایه در گردش 336.00M 336.00M 336.00M عرضه کل 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Pell Network Token برابر است با $ 55.77K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 19.32. عرضه در گردش PELL برابر است با 336.00M، و عرضه کل آن 2100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 348.54K است.