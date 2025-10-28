EigenpieEGP چیست

Eigenpie is a Liquid Restaking Platform that has created a Liquid Restaked version of various ETH LSTs. These can be used by Node Operators within the EigenLayer Ecosystem to validate new services. Eigenpie is a Liquid Restaking Platform that has created a Liquid Restaked version of various ETH LSTs. These can be used by Node Operators within the EigenLayer Ecosystem to validate new services.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Eigenpie (EGP) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Eigenpie (USD)

ارزش Eigenpie (EGP) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Eigenpie (EGP) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Eigenpie را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Eigenpie را بررسی کنید!

EGP به ارزهای محلی

توکنومیکس Eigenpie (EGP)

درک، توکنومیکس Eigenpie (EGP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده EGP بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Eigenpie (EGP) امروز Eigenpie (EGP) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای EGP به واحد USD برابر است با 0.481034 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی EGP نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.481034 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی EGP نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Eigenpie چقدر است؟ ارزش بازار EGP برابر است با $ 1.78M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش EGP چقدر است؟ عرضه در گردش EGP برابر است با 3.69M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت EGP چقدر بوده است؟ EGP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 9.68 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت EGP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ EGP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.359252 USD رسید. حجم معاملات EGP چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای EGP برابر است با -- USD . آیا EGP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد EGP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت EGP مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Eigenpie (EGP)