قیمت امروز Obol

قیمت لحظه‌ ای Obol (OBOL) در حال حاضر برابر با $ 0,00228682 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0,20% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OBOL به USD برابر با $ 0,00228682 برای هر OBOL می‌ باشد.

توکن Obol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 728 334 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 318,38M OBOL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OBOL در بازه‌ ای بین $ 0,00218771 (حداقل) و $ 0,00245114 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0,380077 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0,00192507 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OBOL طی یک ساعت گذشته به میزان -4,51% و در هفت روز اخیر به میزان -16,11% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 153,59K رسیده است.

اطلاعات بازار Obol (OBOL)

ارزش بازار $ 728,33K$ 728,33K $ 728,33K حجم (24 ساعته) $ 153,59K$ 153,59K $ 153,59K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1,14M$ 1,14M $ 1,14M سرمایه در گردش 318,38M 318,38M 318,38M عرضه کل 500 000 000,0 500 000 000,0 500 000 000,0

ارزش بازار فعلی Obol برابر است با $ 728,33K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 153,59K. عرضه در گردش OBOL برابر است با 318,38M، و عرضه کل آن 500000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1,14M است.