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برترین توکن‌ های اکوسیستم Morpho بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Morpho را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 1.9662
-0.07%
+1.02%
+0.86%
$ 982.01M
$ 50.56K
2
Steakhouse USDC V2
Steakhouse USDC V2
STEAKUSDC
$ 1.028
+0.10%
0.00%
+0.29%
$ 102.11M
--
3
Steakhouse USDC Morpho Vault
Steakhouse USDC Morpho Vault
STEAKUSDC
$ 1.14
0.00%
0.00%
+0.88%
$ 74.93M
--
4
Gauntlet USDC PRIME V2
Gauntlet USDC PRIME V2
GTUSDCP
$ 1.031
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 71.59M
--
5
Steakhouse USDT V2
Steakhouse USDT V2
STEAKUSDT
$ 1.022
0.00%
0.00%
+0.20%
$ 62.94M
--
6
Gauntlet USDC Prime Morpho Vault
Gauntlet USDC Prime Morpho Vault
GTUSDC
$ 1.13
0.00%
0.00%
0.00%
$ 28.05M
--
7
Steakhouse ETH Morpho Vault
Steakhouse ETH Morpho Vault
STEAKETH
$ 1,977.65
+0.02%
+0.00%
-1.52%
$ 23.14M
--
8
Steakhouse WETH V2
Steakhouse WETH V2
STEAKETH
$ 1,909.25
+0.05%
+0.00%
-1.52%
$ 16.76M
--
9
Gauntlet WETH PRIME V2
Gauntlet WETH PRIME V2
GTWETHP
$ 1,917.59
+0.08%
+0.00%
-1.32%
$ 8.85M
--
10
Gauntlet USDT PRIME V2
Gauntlet USDT PRIME V2
GTUSDTP
$ 1.019
0.00%
0.00%
-0.10%
$ 4.13M
--
11
MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault
MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault
USUALUSDC+
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.54M
--
12
MEV Capital wETH
MEV Capital wETH
MCWETH
$ 2,033.66
+0.01%
+0.00%
-1.38%
$ 3.51M
--
13
Gauntlet USDT Balanced
Gauntlet USDT Balanced
GTUSDTB
$ 1.024
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.12M
--
14
Gauntlet USD Alpha
Gauntlet USD Alpha
GTUSDA
$ 1.079
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 1.62M
--
15
Steakhouse PYUSD V2
Steakhouse PYUSD V2
STEAKPYUSD
$ 1.037
0.00%
-0.00%
+0.29%
$ 308.72K
--
16
Gauntlet WETH Balanced
Gauntlet WETH Balanced
GTWETHB
$ 1,945.56
+0.08%
+0.00%
-1.28%
$ 193.38K
--
17
Coinshift USDL Morpho Vault
Coinshift USDL Morpho Vault
CSUSDL
$ 0.969739
0.00%
--
0.00%
$ 72.60K
--
18
Re7 WBTC Morpho Vault
Re7 WBTC Morpho Vault
RE7WBTC
$ 64,323
+0.05%
+0.00%
-3.08%
$ 63.58K
--
19
Steakhouse PYUSD Morpho Vault
Steakhouse PYUSD Morpho Vault
STEAKPYUSD
$ 1.098
0.00%
-0.00%
+0.18%
$ 58.46K
--
20
Morpho eUSD
Morpho eUSD
MEUSD
$ 1.033
0.00%
-0.00%
-0.29%
$ 48.96K
--
21
Coinshift USDC
Coinshift USDC
CSUSDC
$ 1.077
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 45.63K
--
22
Re7 USDT Morpho Vault
Re7 USDT Morpho Vault
RE7USDT
$ 1.001
0.00%
+0.00%
-3.00%
$ 19.44K
--

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Morpho چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Morpho به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 22 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $1.39B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Morpho چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Morpho که در MEXC رصد می‌شوند، توکن MORPHO با ثبت تغییر قیمتی 1.02% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Morpho در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 22 توکن از دسته اکوسیستم Morpho را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Morpho می‌توان به MORPHO, STEAKUSDC, STEAKUSDC اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Morpho چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Morpho در حال حاضر حدود $1.39B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Morpho، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.