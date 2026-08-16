قیمت امروز Steakhouse WETH V2

قیمت لحظه‌ ای Steakhouse WETH V2 (STEAKETH) در حال حاضر برابر با $ 2,038.79 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STEAKETH به USD برابر با $ 2,038.79 برای هر STEAKETH می‌ باشد.

توکن Steakhouse WETH V2 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 17,896,736 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 8.78K STEAKETH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STEAKETH در بازه‌ ای بین $ 1,894.88 (حداقل) و $ 2,060.65 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 3,394.14 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1,773.09 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STEAKETH طی یک ساعت گذشته به میزان -0.15% و در هفت روز اخیر به میزان +5.41% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Steakhouse WETH V2 (STEAKETH)

ارزش بازار $ 17.90M$ 17.90M $ 17.90M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 17.90M$ 17.90M $ 17.90M سرمایه در گردش 8.78K 8.78K 8.78K عرضه کل 8,778.134198671823 8,778.134198671823 8,778.134198671823

ارزش بازار فعلی Steakhouse WETH V2 برابر است با $ 17.90M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش STEAKETH برابر است با 8.78K، و عرضه کل آن 8778.134198671823 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 17.90M است.