قیمت امروز Gauntlet WETH Balanced

قیمت لحظه‌ ای Gauntlet WETH Balanced (GTWETHB) در حال حاضر برابر با $ 1,944.75 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.33% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GTWETHB به USD برابر با $ 1,944.75 برای هر GTWETHB می‌ باشد.

توکن Gauntlet WETH Balanced در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 193,301 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 99.40 GTWETHB می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GTWETHB در بازه‌ ای بین $ 1,929.6 (حداقل) و $ 1,951.75 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 3,424.95 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GTWETHB طی یک ساعت گذشته به میزان -0.06% و در هفت روز اخیر به میزان -1.94% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Gauntlet WETH Balanced (GTWETHB)

ارزش بازار $ 193.30K$ 193.30K $ 193.30K حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 193.30K$ 193.30K $ 193.30K سرمایه در گردش 99.40 99.40 99.40 عرضه کل 99.39625922519805 99.39625922519805 99.39625922519805

ارزش بازار فعلی Gauntlet WETH Balanced برابر است با $ 193.30K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش GTWETHB برابر است با 99.40، و عرضه کل آن 99.39625922519805 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 193.30K است.