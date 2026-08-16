قیمت امروز Steakhouse USDT V2

قیمت لحظه‌ ای Steakhouse USDT V2 (STEAKUSDT) در حال حاضر برابر با $ 1.021 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STEAKUSDT به USD برابر با $ 1.021 برای هر STEAKUSDT می‌ باشد.

توکن Steakhouse USDT V2 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 62,939,258 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 61.62M STEAKUSDT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STEAKUSDT در بازه‌ ای بین $ 1.02 (حداقل) و $ 1.023 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.028 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.994793 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STEAKUSDT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.05% و در هفت روز اخیر به میزان +0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Steakhouse USDT V2 (STEAKUSDT)

ارزش بازار $ 62.94M$ 62.94M $ 62.94M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 62.94M$ 62.94M $ 62.94M سرمایه در گردش 61.62M 61.62M 61.62M عرضه کل 61,620,707.0212758 61,620,707.0212758 61,620,707.0212758

ارزش بازار فعلی Steakhouse USDT V2 برابر است با $ 62.94M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش STEAKUSDT برابر است با 61.62M، و عرضه کل آن 61620707.0212758 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 62.94M است.