قیمت امروز Gauntlet USDC PRIME V2

قیمت لحظه‌ ای Gauntlet USDC PRIME V2 (GTUSDCP) در حال حاضر برابر با $ 1.031 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.04% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GTUSDCP به USD برابر با $ 1.031 برای هر GTUSDCP می‌ باشد.

توکن Gauntlet USDC PRIME V2 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 71,572,245 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 69.45M GTUSDCP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GTUSDCP در بازه‌ ای بین $ 1.029 (حداقل) و $ 1.032 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.037 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.006 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GTUSDCP طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان +0.06% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Gauntlet USDC PRIME V2 (GTUSDCP)

ارزش بازار $ 71.57M$ 71.57M $ 71.57M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 71.57M$ 71.57M $ 71.57M سرمایه در گردش 69.45M 69.45M 69.45M عرضه کل 69,448,871.01359065 69,448,871.01359065 69,448,871.01359065

ارزش بازار فعلی Gauntlet USDC PRIME V2 برابر است با $ 71.57M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش GTUSDCP برابر است با 69.45M، و عرضه کل آن 69448871.01359065 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 71.57M است.