قیمت امروز Gauntlet WETH PRIME V2

قیمت لحظه‌ ای Gauntlet WETH PRIME V2 (GTWETHP) در حال حاضر برابر با $ 1,916.78 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.33% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GTWETHP به USD برابر با $ 1,916.78 برای هر GTWETHP می‌ باشد.

توکن Gauntlet WETH PRIME V2 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 8,850,878 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.62K GTWETHP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GTWETHP در بازه‌ ای بین $ 1,901.92 (حداقل) و $ 1,923.72 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 3,405.23 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1,778.89 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GTWETHP طی یک ساعت گذشته به میزان -0.06% و در هفت روز اخیر به میزان -1.98% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Gauntlet WETH PRIME V2 (GTWETHP)

ارزش بازار $ 8.85M$ 8.85M $ 8.85M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 8.85M$ 8.85M $ 8.85M سرمایه در گردش 4.62K 4.62K 4.62K عرضه کل 4,617.574300725417 4,617.574300725417 4,617.574300725417

ارزش بازار فعلی Gauntlet WETH PRIME V2 برابر است با $ 8.85M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش GTWETHP برابر است با 4.62K، و عرضه کل آن 4617.574300725417 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 8.85M است.