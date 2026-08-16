قیمت امروز Steakhouse USDC V2

قیمت لحظه‌ ای Steakhouse USDC V2 (STEAKUSDC) در حال حاضر برابر با $ 1.028 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.04% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STEAKUSDC به USD برابر با $ 1.028 برای هر STEAKUSDC می‌ باشد.

توکن Steakhouse USDC V2 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 102,641,062 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 99.98M STEAKUSDC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STEAKUSDC در بازه‌ ای بین $ 1.026 (حداقل) و $ 1.029 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.034 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.005 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STEAKUSDC طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +0.11% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Steakhouse USDC V2 (STEAKUSDC)

ارزش بازار $ 102.64M$ 102.64M $ 102.64M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 102.64M$ 102.64M $ 102.64M سرمایه در گردش 99.98M 99.98M 99.98M عرضه کل 99,983,673.67997244 99,983,673.67997244 99,983,673.67997244

ارزش بازار فعلی Steakhouse USDC V2 برابر است با $ 102.64M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش STEAKUSDC برابر است با 99.98M، و عرضه کل آن 99983673.67997244 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 102.64M است.