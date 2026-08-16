قیمت امروز Gauntlet USDT PRIME V2

قیمت لحظه‌ ای Gauntlet USDT PRIME V2 (GTUSDTP) در حال حاضر برابر با $ 1.019 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.05% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GTUSDTP به USD برابر با $ 1.019 برای هر GTUSDTP می‌ باشد.

توکن Gauntlet USDT PRIME V2 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 4,124,919 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.05M GTUSDTP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GTUSDTP در بازه‌ ای بین $ 1.018 (حداقل) و $ 1.021 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.026 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.997881 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GTUSDTP طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان +0.05% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Gauntlet USDT PRIME V2 (GTUSDTP)

ارزش بازار $ 4.12M$ 4.12M $ 4.12M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.12M$ 4.12M $ 4.12M سرمایه در گردش 4.05M 4.05M 4.05M عرضه کل 4,046,713.87431228 4,046,713.87431228 4,046,713.87431228

ارزش بازار فعلی Gauntlet USDT PRIME V2 برابر است با $ 4.12M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش GTUSDTP برابر است با 4.05M، و عرضه کل آن 4046713.87431228 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.12M است.