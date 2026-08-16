قیمت امروز Gauntlet USD Alpha

قیمت لحظه‌ ای Gauntlet USD Alpha (GTUSDA) در حال حاضر برابر با $ 1.079 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GTUSDA به USD برابر با $ 1.079 برای هر GTUSDA می‌ باشد.

توکن Gauntlet USD Alpha در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,615,162 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.50M GTUSDA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GTUSDA در بازه‌ ای بین $ 1.078 (حداقل) و $ 1.079 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.079 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.053 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GTUSDA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +0.09% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Gauntlet USD Alpha (GTUSDA)

ارزش بازار $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M سرمایه در گردش 1.50M 1.50M 1.50M عرضه کل 1,497,413.906528845 1,497,413.906528845 1,497,413.906528845

ارزش بازار فعلی Gauntlet USD Alpha برابر است با $ 1.62M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش GTUSDA برابر است با 1.50M، و عرضه کل آن 1497413.906528845 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.62M است.