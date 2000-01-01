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برترین توکن‌ های لایه 0 (L0) بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش لایه 0 (L0) را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7677
+0.01%
+0.83%
-4.91%
$ 1.29B
$ 1.14M
2
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.249
-0.40%
+0.72%
+2.28%
$ 1.25B
$ 90.26K
3
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.477
+0.20%
-1.86%
+6.42%
$ 757.77M
$ 277.42K
4
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.7819
-0.19%
+0.08%
-7.56%
$ 269.79M
$ 327.61K
5
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.1946
+0.36%
+1.00%
-8.33%
$ 68.63M
$ 482.50K
6
Constellation
Constellation
DAG
$ 0.00669
+0.01%
+0.81%
-3.36%
$ 19.28M
$ 7.85M
7
AtomOne
AtomOne
ATONE
$ 0.124524
+0.33%
+0.04%
-19.50%
$ 18.97M
$ 766.83
8
Cellframe
Cellframe
CELL
$ 0.03636
+0.05%
+0.94%
+3.02%
$ 1.04M
$ 2.57M
9
Openverse Network
Openverse Network
BTG
$ 0.526851
-0.08%
-0.10%
-35.42%
$ 1.00M
$ 24.31K
10
GEEQ
GEEQ
GEEQ
$ 0.00255012
+0.01%
+0.03%
-4.95%
$ 173.41K
$ 1.74K
11
Analog
Analog
ANLOG
$ 1.174E-5
0.00%
+1.00%
-2.00%
$ 106.32K
--
12
Photon
Photon
PHOTON
$ 0.01970409
-0.24%
+0.02%
-18.32%
$ 35.30K
$ 561.44
13
Naoris Protocol
Naoris Protocol
NAORIS
$ 0.03253
+0.59%
-0.71%
+3.49%
--
$ 2.45M
14
Metal Blockchain
Metal Blockchain
METAL
$ 0.09702
0.00%
+2.84%
-3.91%
--
$ 19.53K

سوالات متداول

توکن‌ های لایه 0 (L0) چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های لایه 0 (L0) به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 14 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $3.67B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن لایه 0 (L0) چیست؟
در میان توکن‌ های دسته لایه 0 (L0) که در MEXC رصد می‌شوند، توکن METAL با ثبت تغییر قیمتی 2.84% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن لایه 0 (L0) در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 14 توکن از دسته لایه 0 (L0) را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص لایه 0 (L0) می‌توان به DOT, ICP, ATOM اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته لایه 0 (L0) چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های لایه 0 (L0) در حال حاضر حدود $3.67B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش لایه 0 (L0)، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.