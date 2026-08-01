قیمت امروز Analog

قیمت لحظه‌ ای Analog (ANLOG) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ANLOG به USD برابر با $ 0 برای هر ANLOG می‌ باشد.

توکن Analog در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 106,323 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.86B ANLOG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ANLOG در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0100305 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ANLOG طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -36.50% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Analog (ANLOG)

ارزش بازار $ 106.32K$ 106.32K $ 106.32K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 106.32K$ 106.32K $ 106.32K سرمایه در گردش 1.86B 1.86B 1.86B عرضه کل 9,057,971,000.0 9,057,971,000.0 9,057,971,000.0

ارزش بازار فعلی Analog برابر است با $ 106.32K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ANLOG برابر است با 1.86B، و عرضه کل آن 9057971000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 106.32K است.