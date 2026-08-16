قیمت امروز Cardio

قیمت لحظه‌ ای Cardio (CARDIO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.19% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CARDIO به USD برابر با $ 0 برای هر CARDIO می‌ باشد.

توکن Cardio در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 48,474 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 853.59M CARDIO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CARDIO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CARDIO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.07% و در هفت روز اخیر به میزان +3.90% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Cardio (CARDIO)

ارزش بازار $ 48.47K$ 48.47K $ 48.47K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 48.48K$ 48.48K $ 48.48K سرمایه در گردش 853.59M 853.59M 853.59M عرضه کل 889,311,585.2688311 889,311,585.2688311 889,311,585.2688311

ارزش بازار فعلی Cardio برابر است با $ 48.47K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CARDIO برابر است با 853.59M، و عرضه کل آن 889311585.2688311 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 48.48K است.