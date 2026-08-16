قیمت امروز BSCS

قیمت لحظه‌ ای BSCS (BSCS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.76% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BSCS به USD برابر با $ 0 برای هر BSCS می‌ باشد.

توکن BSCS در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 83,332 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 247.73M BSCS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BSCS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.17 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BSCS طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.38% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 8.90 رسیده است.

اطلاعات بازار BSCS (BSCS)

ارزش بازار $ 83.33K$ 83.33K $ 83.33K حجم (24 ساعته) $ 8.90$ 8.90 $ 8.90 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 120.30K$ 120.30K $ 120.30K سرمایه در گردش 247.73M 247.73M 247.73M عرضه کل 398,894,655.0 398,894,655.0 398,894,655.0

ارزش بازار فعلی BSCS برابر است با $ 83.33K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 8.90. عرضه در گردش BSCS برابر است با 247.73M، و عرضه کل آن 398894655.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 120.30K است.