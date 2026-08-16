قیمت امروز Bountywork

قیمت لحظه‌ ای Bountywork (BOUNTYWORK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.35% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BOUNTYWORK به USD برابر با $ 0 برای هر BOUNTYWORK می‌ باشد.

توکن Bountywork در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 9,829.49 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.72M BOUNTYWORK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BOUNTYWORK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00233528 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BOUNTYWORK طی یک ساعت گذشته به میزان +0.10% و در هفت روز اخیر به میزان -29.61% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Bountywork (BOUNTYWORK)

ارزش بازار $ 9.83K$ 9.83K $ 9.83K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 9.83K$ 9.83K $ 9.83K سرمایه در گردش 999.72M 999.72M 999.72M عرضه کل 999,722,795.787004 999,722,795.787004 999,722,795.787004

ارزش بازار فعلی Bountywork برابر است با $ 9.83K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BOUNTYWORK برابر است با 999.72M، و عرضه کل آن 999722795.787004 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 9.83K است.