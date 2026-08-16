قیمت امروز BOT

قیمت لحظه‌ ای BOT (BOT) در حال حاضر برابر با $ 9.26 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.16% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BOT به USD برابر با $ 9.26 برای هر BOT می‌ باشد.

توکن BOT در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 69,385,373 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 7.50M BOT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BOT در بازه‌ ای بین $ 9.19 (حداقل) و $ 9.43 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 9.99 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 9.19 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BOT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -3.43% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 984.09K رسیده است.

اطلاعات بازار BOT (BOT)

ارزش بازار $ 69.39M$ 69.39M $ 69.39M حجم (24 ساعته) $ 984.09K$ 984.09K $ 984.09K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.39B$ 1.39B $ 1.39B سرمایه در گردش 7.50M 7.50M 7.50M عرضه کل 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

ارزش بازار فعلی BOT برابر است با $ 69.39M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 984.09K. عرضه در گردش BOT برابر است با 7.50M، و عرضه کل آن 150000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.39B است.