قیمت امروز BONG

قیمت لحظه‌ ای BONG (BONG) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.17% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BONG به USD برابر با $ 0 برای هر BONG می‌ باشد.

توکن BONG در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 62,896 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 961.62M BONG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BONG در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00145222 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BONG طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +1.92% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار BONG (BONG)

ارزش بازار $ 62.90K$ 62.90K $ 62.90K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 62.90K$ 62.90K $ 62.90K سرمایه در گردش 961.62M 961.62M 961.62M عرضه کل 961,621,636.389361 961,621,636.389361 961,621,636.389361

ارزش بازار فعلی BONG برابر است با $ 62.90K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BONG برابر است با 961.62M، و عرضه کل آن 961621636.389361 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 62.90K است.