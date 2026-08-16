قیمت امروز BOBz

قیمت لحظه‌ ای BOBz (BOBZ) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BOBZ به USD برابر با $ 0 برای هر BOBZ می‌ باشد.

توکن BOBz در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 14,901.07 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 700.00T BOBZ می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BOBZ در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BOBZ طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار BOBz (BOBZ)

ارزش بازار $ 14.90K$ 14.90K $ 14.90K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 14.90K$ 14.90K $ 14.90K سرمایه در گردش 700.00T 700.00T 700.00T عرضه کل 700,000,000,000,000.0 700,000,000,000,000.0 700,000,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی BOBz برابر است با $ 14.90K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BOBZ برابر است با 700.00T، و عرضه کل آن 700000000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 14.90K است.