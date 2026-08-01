قیمت امروز Bagwork

قیمت لحظه‌ ای Bagwork (BAGWORK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.23% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BAGWORK به USD برابر با $ 0 برای هر BAGWORK می‌ باشد.

توکن Bagwork در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 88,751 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 996.09M BAGWORK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BAGWORK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.04827521 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BAGWORK طی یک ساعت گذشته به میزان -0.07% و در هفت روز اخیر به میزان -10.44% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Bagwork (BAGWORK)

ارزش بازار $ 88.75K$ 88.75K $ 88.75K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 88.75K$ 88.75K $ 88.75K سرمایه در گردش 996.09M 996.09M 996.09M عرضه کل 996,091,059.6751 996,091,059.6751 996,091,059.6751

ارزش بازار فعلی Bagwork برابر است با $ 88.75K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BAGWORK برابر است با 996.09M، و عرضه کل آن 996091059.6751 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 88.75K است.