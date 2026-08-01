قیمت امروز AVATAR UI

قیمت لحظه‌ ای AVATAR UI (AUI) در حال حاضر برابر با $ 0.02247086 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AUI به USD برابر با $ 0.02247086 برای هر AUI می‌ باشد.

توکن AVATAR UI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 11,231.04 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 499.80K AUI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AUI در بازه‌ ای بین $ 0.02246953 (حداقل) و $ 0.02247227 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.227586 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01421108 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AUI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -9.04% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 34.68 رسیده است.

اطلاعات بازار AVATAR UI (AUI)

ارزش بازار $ 11.23K$ 11.23K $ 11.23K حجم (24 ساعته) $ 34.68$ 34.68 $ 34.68 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 11.23K$ 11.23K $ 11.23K سرمایه در گردش 499.80K 499.80K 499.80K عرضه کل 499,801.622662 499,801.622662 499,801.622662

ارزش بازار فعلی AVATAR UI برابر است با $ 11.23K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 34.68. عرضه در گردش AUI برابر است با 499.80K، و عرضه کل آن 499801.622662 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.23K است.