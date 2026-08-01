قیمت امروز Astroid

قیمت لحظه‌ ای Astroid (ASTROID) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 13.08% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ASTROID به USD برابر با $ 0 برای هر ASTROID می‌ باشد.

توکن Astroid در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 13,783.75 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B ASTROID می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ASTROID در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00122861 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ASTROID طی یک ساعت گذشته به میزان +1.81% و در هفت روز اخیر به میزان +0.42% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Astroid (ASTROID)

ارزش بازار $ 13.78K$ 13.78K $ 13.78K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 13.78K$ 13.78K $ 13.78K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Astroid برابر است با $ 13.78K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ASTROID برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 13.78K است.