قیمت امروز Aster INU

قیمت لحظه‌ ای Aster INU (ASTERINU) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.09% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ASTERINU به USD برابر با $ 0 برای هر ASTERINU می‌ باشد.

توکن Aster INU در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 60,494 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 990.00M ASTERINU می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ASTERINU در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00785063 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ASTERINU طی یک ساعت گذشته به میزان -0.03% و در هفت روز اخیر به میزان +7.40% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Aster INU (ASTERINU)

ارزش بازار $ 60.49K$ 60.49K $ 60.49K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 60.49K$ 60.49K $ 60.49K سرمایه در گردش 990.00M 990.00M 990.00M عرضه کل 989,999,899.6374745 989,999,899.6374745 989,999,899.6374745

ارزش بازار فعلی Aster INU برابر است با $ 60.49K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ASTERINU برابر است با 990.00M، و عرضه کل آن 989999899.6374745 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 60.49K است.