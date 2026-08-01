قیمت امروز Ascend

قیمت لحظه‌ ای Ascend (ASCEND) در حال حاضر برابر با $ 0.08834 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.09% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ASCEND به USD برابر با $ 0.08834 برای هر ASCEND می‌ باشد.

توکن Ascend در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,360,407 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 15.40M ASCEND می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ASCEND در بازه‌ ای بین $ 0.085817 (حداقل) و $ 0.089567 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.192841 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.04436304 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ASCEND طی یک ساعت گذشته به میزان +0.71% و در هفت روز اخیر به میزان -8.98% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.05K رسیده است.

اطلاعات بازار Ascend (ASCEND)

ارزش بازار $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M حجم (24 ساعته) $ 3.05K$ 3.05K $ 3.05K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M سرمایه در گردش 15.40M 15.40M 15.40M عرضه کل 22,000,000.0 22,000,000.0 22,000,000.0

ارزش بازار فعلی Ascend برابر است با $ 1.36M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.05K. عرضه در گردش ASCEND برابر است با 15.40M، و عرضه کل آن 22000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.94M است.