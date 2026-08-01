قیمت امروز ARTFI

قیمت لحظه‌ ای ARTFI (ARTFI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.09% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ARTFI به USD برابر با $ 0 برای هر ARTFI می‌ باشد.

توکن ARTFI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 98,561 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 130.37M ARTFI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ARTFI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03891979 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ARTFI طی یک ساعت گذشته به میزان -1.63% و در هفت روز اخیر به میزان -4.60% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 28.72K رسیده است.

اطلاعات بازار ARTFI (ARTFI)

ارزش بازار $ 98.56K$ 98.56K $ 98.56K حجم (24 ساعته) $ 28.72K$ 28.72K $ 28.72K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 756.02K$ 756.02K $ 756.02K سرمایه در گردش 130.37M 130.37M 130.37M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی ARTFI برابر است با $ 98.56K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 28.72K. عرضه در گردش ARTFI برابر است با 130.37M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 756.02K است.