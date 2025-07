اطلاعات Anzen USDz (USDZ).

USDz is an RWA-backed stablecoin. The underlying assets are a portfolio of tokenized private credit assets underwritten by finance professionals with industry experience at institutions including Blackrock, UBS, Goldman Sachs, and JP Morgan.

وب‌ سایت رسمی: https://anzen.finance/ وایت پیپر https://docs.anzen.finance/