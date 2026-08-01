قیمت امروز Ansem Cat

قیمت لحظه‌ ای Ansem Cat (ANSEMCAT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.84% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ANSEMCAT به USD برابر با $ 0 برای هر ANSEMCAT می‌ باشد.

توکن Ansem Cat در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,180,335 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 420.69B ANSEMCAT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ANSEMCAT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ANSEMCAT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.12% و در هفت روز اخیر به میزان -24.94% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Ansem Cat (ANSEMCAT)

ارزش بازار $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M سرمایه در گردش 420.69B 420.69B 420.69B عرضه کل 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

ارزش بازار فعلی Ansem Cat برابر است با $ 1.18M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ANSEMCAT برابر است با 420.69B، و عرضه کل آن 420690000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.18M است.