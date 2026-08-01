قیمت امروز Amper

قیمت لحظه‌ ای Amper (AMPR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AMPR به USD برابر با $ 0 برای هر AMPR می‌ باشد.

توکن Amper در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 15,921.23 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 85.00B AMPR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AMPR در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AMPR طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.16% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Amper (AMPR)

ارزش بازار $ 15.92K$ 15.92K $ 15.92K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 18.73K$ 18.73K $ 18.73K سرمایه در گردش 85.00B 85.00B 85.00B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Amper برابر است با $ 15.92K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش AMPR برابر است با 85.00B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 18.73K است.