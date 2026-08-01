قیمت امروز ALTHEA

قیمت لحظه‌ ای ALTHEA (ALTHEA) در حال حاضر برابر با $ 0.03463164 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.69% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ALTHEA به USD برابر با $ 0.03463164 برای هر ALTHEA می‌ باشد.

توکن ALTHEA در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 505,066 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 14.58M ALTHEA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ALTHEA در بازه‌ ای بین $ 0.03352977 (حداقل) و $ 0.04393841 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 6.13 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.03053209 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ALTHEA طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -11.03% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 11.89K رسیده است.

اطلاعات بازار ALTHEA (ALTHEA)

ارزش بازار $ 505.07K$ 505.07K $ 505.07K حجم (24 ساعته) $ 11.89K$ 11.89K $ 11.89K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 751.60K$ 751.60K $ 751.60K سرمایه در گردش 14.58M 14.58M 14.58M عرضه کل 21,702,911.0 21,702,911.0 21,702,911.0

ارزش بازار فعلی ALTHEA برابر است با $ 505.07K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 11.89K. عرضه در گردش ALTHEA برابر است با 14.58M، و عرضه کل آن 21702911.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 751.60K است.