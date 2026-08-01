قیمت امروز ALT

قیمت لحظه‌ ای ALT (ALT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.25% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ALT به USD برابر با $ 0 برای هر ALT می‌ باشد.

توکن ALT در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 280,660 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 937.50M ALT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ALT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0101893 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ALT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.32% و در هفت روز اخیر به میزان -7.26% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.32K رسیده است.

اطلاعات بازار ALT (ALT)

ارزش بازار $ 280.66K$ 280.66K $ 280.66K حجم (24 ساعته) $ 1.32K$ 1.32K $ 1.32K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 280.66K$ 280.66K $ 280.66K سرمایه در گردش 937.50M 937.50M 937.50M عرضه کل 937,500,000.0 937,500,000.0 937,500,000.0

ارزش بازار فعلی ALT برابر است با $ 280.66K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.32K. عرضه در گردش ALT برابر است با 937.50M، و عرضه کل آن 937500000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 280.66K است.