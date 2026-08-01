قیمت امروز Alpie

قیمت لحظه‌ ای Alpie (PIE) در حال حاضر برابر با $ 0.539955 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 9.69% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PIE به USD برابر با $ 0.539955 برای هر PIE می‌ باشد.

توکن Alpie در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 256,470 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 474.98K PIE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PIE در بازه‌ ای بین $ 0.525627 (حداقل) و $ 0.597916 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 8.77 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.219933 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PIE طی یک ساعت گذشته به میزان +0.27% و در هفت روز اخیر به میزان +1.08% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.66K رسیده است.

اطلاعات بازار Alpie (PIE)

ارزش بازار $ 256.47K$ 256.47K $ 256.47K حجم (24 ساعته) $ 3.66K$ 3.66K $ 3.66K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 256.47K$ 256.47K $ 256.47K سرمایه در گردش 474.98K 474.98K 474.98K عرضه کل 474,983.110668 474,983.110668 474,983.110668

ارزش بازار فعلی Alpie برابر است با $ 256.47K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.66K. عرضه در گردش PIE برابر است با 474.98K، و عرضه کل آن 474983.110668 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 256.47K است.