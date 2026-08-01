قیمت امروز Alpha

قیمت لحظه‌ ای Alpha (ALPHA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.47% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ALPHA به USD برابر با $ 0 برای هر ALPHA می‌ باشد.

توکن Alpha در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 170,563 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 794.00M ALPHA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ALPHA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.216 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ALPHA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -1.84% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 24.97K رسیده است.

اطلاعات بازار Alpha (ALPHA)

ارزش بازار $ 170.56K$ 170.56K $ 170.56K حجم (24 ساعته) $ 24.97K$ 24.97K $ 24.97K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 170.56K$ 170.56K $ 170.56K سرمایه در گردش 794.00M 794.00M 794.00M عرضه کل 794,004,186.678052 794,004,186.678052 794,004,186.678052

ارزش بازار فعلی Alpha برابر است با $ 170.56K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 24.97K. عرضه در گردش ALPHA برابر است با 794.00M، و عرضه کل آن 794004186.678052 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 170.56K است.