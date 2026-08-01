قیمت امروز AllUnity CHF

قیمت لحظه‌ ای AllUnity CHF (CHFAU) در حال حاضر برابر با $ 1.23 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CHFAU به USD برابر با $ 1.23 برای هر CHFAU می‌ باشد.

توکن AllUnity CHF در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 59,465,679 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 48.32M CHFAU می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CHFAU در بازه‌ ای بین $ 1.23 (حداقل) و $ 1.23 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.24 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.23 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CHFAU طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -0.53% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 100.15 رسیده است.

اطلاعات بازار AllUnity CHF (CHFAU)

ارزش بازار $ 59.47M$ 59.47M $ 59.47M حجم (24 ساعته) $ 100.15$ 100.15 $ 100.15 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 59.47M$ 59.47M $ 59.47M سرمایه در گردش 48.32M 48.32M 48.32M عرضه کل 48,319,521.921656 48,319,521.921656 48,319,521.921656

ارزش بازار فعلی AllUnity CHF برابر است با $ 59.47M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 100.15. عرضه در گردش CHFAU برابر است با 48.32M، و عرضه کل آن 48319521.921656 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 59.47M است.