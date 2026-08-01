قیمت امروز AIT Protocol

قیمت لحظه‌ ای AIT Protocol (AIT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AIT به USD برابر با $ 0 برای هر AIT می‌ باشد.

توکن AIT Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 65,419 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 296.27M AIT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AIT در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.2 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AIT طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 126.18 رسیده است.

اطلاعات بازار AIT Protocol (AIT)

ارزش بازار $ 65.42K$ 65.42K $ 65.42K حجم (24 ساعته) $ 126.18$ 126.18 $ 126.18 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 65.42K$ 65.42K $ 65.42K سرمایه در گردش 296.27M 296.27M 296.27M عرضه کل 297,593,502.8253314 297,593,502.8253314 297,593,502.8253314

ارزش بازار فعلی AIT Protocol برابر است با $ 65.42K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 126.18. عرضه در گردش AIT برابر است با 296.27M، و عرضه کل آن 297593502.8253314 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 65.42K است.