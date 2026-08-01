قیمت امروز AgentTank

قیمت لحظه‌ ای AgentTank (TANK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.45% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TANK به USD برابر با $ 0 برای هر TANK می‌ باشد.

توکن AgentTank در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 31,858 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.72M TANK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TANK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.04527386 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TANK طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -1.64% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار AgentTank (TANK)

ارزش بازار $ 31.86K$ 31.86K $ 31.86K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 31.86K$ 31.86K $ 31.86K سرمایه در گردش 999.72M 999.72M 999.72M عرضه کل 999,722,937.351599 999,722,937.351599 999,722,937.351599

ارزش بازار فعلی AgentTank برابر است با $ 31.86K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TANK برابر است با 999.72M، و عرضه کل آن 999722937.351599 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 31.86K است.