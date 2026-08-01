قیمت امروز USDCx

قیمت لحظه‌ ای USDCx (USDCX) در حال حاضر برابر با $ 1.0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی USDCX به USD برابر با $ 1.0 برای هر USDCX می‌ باشد.

توکن USDCx در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 150,019 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 150.00K USDCX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، USDCX در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.002 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.999279 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز USDCX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار USDCx (USDCX)

ارزش بازار $ 150.02K$ 150.02K $ 150.02K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 150.02K$ 150.02K $ 150.02K سرمایه در گردش 150.00K 150.00K 150.00K عرضه کل 150,000.0 150,000.0 150,000.0

ارزش بازار فعلی USDCx برابر است با $ 150.02K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش USDCX برابر است با 150.00K، و عرضه کل آن 150000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 150.02K است.