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برترین توکن‌ های اتریوم سپرده‌گذاری شده‌ی نقدشونده بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اتریوم سپرده‌گذاری شده‌ی نقدشونده را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Lido Staked ETH
Lido Staked ETH
STETH
$ 1,884.42
+0.05%
+0.25%
-1.81%
$ 16.93B
$ 28.37
2
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,022.97
+0.04%
+0.00%
-1.91%
$ 863.75M
$ 21.56K
3
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,196.87
+0.10%
+0.00%
-1.93%
$ 703.46M
$ 843.05K
4
Liquid Staked ETH
Liquid Staked ETH
LSETH
$ 2,114.58
+0.01%
+0.01%
-4.19%
$ 606.15M
$ 20.43K
5
Mantle Staked Ether
Mantle Staked Ether
METH
$ 2,062.82
+0.02%
+0.00%
-1.86%
$ 446.78M
$ 386.34K
6
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,140.6
+0.03%
+0.00%
-1.71%
$ 352.80M
$ 4.75M
7
StakeWise Staked ETH
StakeWise Staked ETH
OSETH
$ 2,001.61
+0.08%
+0.00%
-1.85%
$ 284.64M
$ 70.68K
8
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2,185.74
+0.02%
+0.01%
-1.33%
$ 81.37M
$ 1.08K
9
Origin Ether
Origin Ether
OETH
$ 1,882.17
+0.07%
+0.00%
-1.86%
$ 68.64M
$ 217.51K
10
Treehouse ETH
Treehouse ETH
TETH
$ 2,337.67
-0.30%
0.00%
-2.34%
$ 48.59M
$ 1.57K
11
Fluid Wrapped Staked ETH
Fluid Wrapped Staked ETH
FWSTETH
$ 2,248.14
+0.04%
--
-1.29%
$ 34.05M
$ 99.96
12
Super OETH
Super OETH
SUPEROETHB
$ 1,881.39
+0.10%
+0.00%
-2.17%
$ 28.50M
$ 37.65K
13
Universal ETH
Universal ETH
UNIETH
$ 2,139.45
+0.08%
+0.00%
-1.22%
$ 19.34M
$ 6.03
14
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,318.49
+0.07%
+0.01%
-2.06%
$ 15.99M
$ 11.53K
15
Dinero Staked ETH
Dinero Staked ETH
PXETH
$ 1,843.58
+0.02%
+0.00%
-1.80%
$ 4.94M
$ 16.97
16
Wrapped Super OETH
Wrapped Super OETH
WSUPEROETHB
$ 2,082.01
+0.09%
-0.01%
-2.25%
$ 2.44M
--
17
Yay StakeStone Ether
Yay StakeStone Ether
YAYSTONE
$ 1,994.86
+0.06%
--
-3.52%
$ 323.48K
$ 7.64
18
Abstract Liquid Staked ETH
Abstract Liquid Staked ETH
ABSETH
$ 1,930.17
+0.15%
-0.00%
-1.89%
$ 168.47K
$ 472.35
19
Latch Staked ETH
Latch Staked ETH
ATETH
$ 1,719.83
0.00%
--
0.00%
$ 156.38K
$ 5.82
20
Berachain Staked ETH
Berachain Staked ETH
BERAETH
$ 1,957.89
0.00%
--
-2.25%
$ 151.11K
$ 5.01

سوالات متداول

توکن‌ های اتریوم سپرده‌گذاری شده‌ی نقدشونده چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اتریوم سپرده‌گذاری شده‌ی نقدشونده به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 20 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $20.49B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اتریوم سپرده‌گذاری شده‌ی نقدشونده چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اتریوم سپرده‌گذاری شده‌ی نقدشونده که در MEXC رصد می‌شوند، توکن STETH با ثبت تغییر قیمتی 0.25% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اتریوم سپرده‌گذاری شده‌ی نقدشونده در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 20 توکن از دسته اتریوم سپرده‌گذاری شده‌ی نقدشونده را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اتریوم سپرده‌گذاری شده‌ی نقدشونده می‌توان به STETH, RSETH, RETH اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اتریوم سپرده‌گذاری شده‌ی نقدشونده چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اتریوم سپرده‌گذاری شده‌ی نقدشونده در حال حاضر حدود $20.49B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اتریوم سپرده‌گذاری شده‌ی نقدشونده، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.