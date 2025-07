اطلاعات Maverick Protocol (MAV).

Maverick is a composable decentralized finance infrastructure that enables builders and liquidity providers to achieve high capital efficiency and execute their desired Liquidity Providing (LP) strategy.

وب‌ سایت رسمی: https://www.mav.xyz/ وایت پیپر https://bit.ly/MavWhitepaper کاوشگر بلوک: https://etherscan.io/token/0x7448c7456a97769F6cD04F1E83A4a23cCdC46aBD