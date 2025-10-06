قیمت لحظه‌ ای BOMO on Base امروز برابر است با 0.000686 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BOMO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BOMO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای BOMO on Base امروز برابر است با 0.000686 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BOMO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BOMO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو BOMO on Base

BOMO on Base قیمت لحظه ای(BOMO)

قیمت لحظه‌ ای 1 BOMO به USD:

$0.000686
$0.000686$0.000686
-13.38%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای BOMO on Base (BOMO)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:33:01 (UTC+8)

اطلاعات قیمت BOMO on Base (BOMO) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.000686
$ 0.000686$ 0.000686
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.000903
$ 0.000903$ 0.000903
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.000686
$ 0.000686$ 0.000686

$ 0.000903
$ 0.000903$ 0.000903

$ 0.022125194895044928
$ 0.022125194895044928$ 0.022125194895044928

$ 0.000006003498518756
$ 0.000006003498518756$ 0.000006003498518756

-11.49%

-13.38%

-33.01%

-33.01%

قیمت لحظه‌ ای BOMO on Base (BOMO) برابر است با $ 0.000686. در 24 ساعت گذشته، BOMO در بازه قیمتی حداقل $ 0.000686 تا حداکثر $ 0.000903 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته BOMO برابر با $ 0.022125194895044928 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.000006003498518756 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، BOMO در یک ساعت گذشته -11.49%، در 24 ساعت گذشته -13.38% و در 7 روز گذشته -33.01% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار BOMO on Base (BOMO)

No.2815

$ 261.37K
$ 261.37K$ 261.37K

$ 13.39K
$ 13.39K$ 13.39K

$ 343.00K
$ 343.00K$ 343.00K

381.00M
381.00M 381.00M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

76.20%

BASE

ارزش بازار فعلی BOMO on Base برابر است با $ 261.37K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 13.39K. عرضه در گردش BOMO برابر است با 381.00M، و عرضه کل آن 500000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 343.00K است.

تاریخچه قیمت BOMO on Base (BOMO) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت BOMO on Base برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00010596-13.38%
30 روز$ -0.006554-90.53%
60 روز$ -0.012536-94.82%
90 روز$ -0.004475-86.71%
تغییر قیمت امروز BOMO on Base

امروز، BOMO تغییر $ -0.00010596 (-13.38%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه BOMO on Base

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.006554 (-90.53%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه BOMO on Base

با گسترش بازه به 60 روز، BOMO تغییر $ -0.012536 (-94.82%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه BOMO on Base

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.004475 (-86.71%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت BOMO on Base (BOMO) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت BOMO on Base را ببینید.

BOMO on BaseBOMO چیست

بومو (Bomo) توسط دارندگان پرشور خود هدایت می‌شود که علاقه مشترکی به سرگرمی، میم‌ ها و پتانسیل امور مالی غیرمتمرکز دارند.

هم اکنون BOMO on Base در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های BOMO on Base خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ BOMO را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره BOMO on Base را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید BOMO on Base شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت BOMO on Base (USD)

ارزش BOMO on Base (BOMO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از BOMO on Base (BOMO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت BOMO on Base را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت BOMO on Base را بررسی کنید!

توکنومیکس BOMO on Base (BOMO)

درک، توکنومیکس BOMO on Base (BOMO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BOMO بیشتر بدانید!

نحوه خریدBOMO on Base (BOMO)

آیا به دنبال نحوه خرید BOMO on Base هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی BOMO on Base را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

BOMO به ارزهای محلی

منابع BOMO on Base

برای درک عمیق‌ تر BOMO on Base، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی BOMO on Base
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره BOMO on Base

امروز BOMO on Base (BOMO) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای BOMO به واحد USD برابر است با 0.000686 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی BOMO نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی BOMO نسبت به USD برابر است با $ 0.000686. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار BOMO on Base چقدر است؟
ارزش بازار BOMO برابر است با $ 261.37K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش BOMO چقدر است؟
عرضه در گردش BOMO برابر است با 381.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت BOMO چقدر بوده است؟
BOMO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.022125194895044928 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت BOMO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
BOMO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.000006003498518756 USD رسید.
حجم معاملات BOMO چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BOMO برابر است با $ 13.39K USD.
آیا BOMO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد BOMO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BOMO مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:33:01 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به BOMO on Base (BOMO)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب BOMO به USD

مقدار

BOMO
BOMO
USD
USD

1 BOMO = 0.000686 USD

معامله BOMO

/USDTBOMO
$0.000686
$0.000686$0.000686
-13.38%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

