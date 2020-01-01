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برترین توکن‌ های بازاریابی بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش بازاریابی را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Adshares
Adshares
ADS
$ 0.40004
+0.06%
+0.01%
-0.94%
$ 15.50M
$ 15.44K
2
Prompt
Prompt
PROMPT
$ 0.0229
+0.53%
+4.42%
-0.61%
$ 10.61M
$ 3.61M
3
Cookie DAO
Cookie DAO
COOKIE
$ 0.011332
+0.14%
-11.04%
-28.16%
$ 8.59M
$ 7.32M
4
BabyBoomToken
BabyBoomToken
BBT
$ 0.04735731
+0.52%
-0.02%
+4.43%
$ 8.13M
$ 83.24K
5
LUCA
LUCA
LUCA
$ 0.385649
+0.01%
-0.02%
+4.74%
$ 5.69M
$ 146.75K
6
Layer3
Layer3
L3
$ 0.004065
-0.64%
+0.45%
-12.02%
$ 4.98M
$ 13.69M
7
Marina Protocol
Marina Protocol
BAY
$ 0.018089
+0.06%
-0.41%
-0.51%
$ 3.62M
$ 3.24M
8
HERBCOIN
HERBCOIN
HERB
$ 0.03305808
0.00%
0.00%
+0.47%
$ 3.05M
$ 2.95K
9
SNPad
SNPad
SNPAD
$ 0.01001616
+0.08%
0.00%
-4.50%
$ 2.80M
$ 1.29K
10
Permission Coin
Permission Coin
ASK
$ 0.00010878
0.00%
--
-0.06%
$ 2.51M
$ 30.15
11
Exchange Request for Bitbon
Exchange Request for Bitbon
ERBB
$ 0.751235
+0.01%
-0.00%
-5.70%
$ 282.07K
$ 3.63K
12
SyncVault
SyncVault
SVTS
$ 0.294674
+0.14%
-0.00%
-3.17%
$ 262.49K
$ 83.17K
13
Loud
Loud
LOUD
$ 0.00017118
+0.11%
--
+3.93%
$ 171.16K
$ 20.86
14
Zelwin
Zelwin
ZLW
$ 0.000985
+0.10%
-0.50%
-0.10%
$ 71.54K
$ 6.50M
15
Chirpley
Chirpley
CHRP
$ 8.966E-5
0.00%
-0.50%
-0.17%
$ 57.09K
--
16
SPIRA
SPIRA
SPIRA
$ 0.00023586
0.00%
--
+2.30%
$ 54.25K
$ 0.98
17
Belong
Belong
LONG
$ 0.00046658
-0.13%
+0.00%
-7.00%
$ 33.11K
$ 4.39K
18
ZENKOKU
ZENKOKU
CDB
$ 3.354E-5
-0.03%
-5.80%
-15.39%
$ 32.12K
--
19
Recon Raccoon
Recon Raccoon
RCON
$ 2.889E-5
0.00%
+2.30%
-6.23%
$ 21.85K
--
20
KOLZ
KOLZ
KOLZ
$ 1.56E-6
0.00%
-0.10%
-1.27%
$ 13.38K
--
21
Hashlink
Hashlink
HLINK
$ 1.20965E-7
-0.08%
-1.10%
-27.54%
$ 11.54K
--
22
GAG Token
GAG Token
GAG
$ 0.003693
0.00%
-0.54%
+2.41%
--
$ 2.36M

سوالات متداول

توکن‌ های بازاریابی چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های بازاریابی به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 22 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $66.50M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن بازاریابی چیست؟
در میان توکن‌ های دسته بازاریابی که در MEXC رصد می‌شوند، توکن PROMPT با ثبت تغییر قیمتی 4.42% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن بازاریابی در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 22 توکن از دسته بازاریابی را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص بازاریابی می‌توان به ADS, PROMPT, COOKIE اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته بازاریابی چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های بازاریابی در حال حاضر حدود $66.50M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش بازاریابی، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.