قیمت امروز 5ire

قیمت لحظه‌ ای 5ire (5IRE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی 5IRE به USD برابر با $ 0 برای هر 5IRE می‌ باشد.

توکن 5ire در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 45,635 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 641.07M 5IRE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، 5IRE در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.467009 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز 5IRE طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +6.58% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار 5ire (5IRE)

ارزش بازار $ 45.64K$ 45.64K $ 45.64K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 51.57K$ 51.57K $ 51.57K سرمایه در گردش 641.07M 641.07M 641.07M عرضه کل 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0

ارزش بازار فعلی 5ire برابر است با $ 45.64K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش 5IRE برابر است با 641.07M، و عرضه کل آن 1500000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 51.57K است.