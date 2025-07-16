



کلاهبرداریهای حسابهای ارز دیجیتال به اقدامات مجرمانهای اطلاق میشود که در آنها از روشهای مختلف برای بهدست آوردن اطلاعات ورود یا کلیدهای خصوصی کاربران استفاده میشود، که به آنها اجازه میدهد به داراییهای ارز دیجیتال کاربران دسترسی پیدا کرده و آنها را سرقت کنند.









وب سایت های فیشینگ: کلاهبرداران وبسایتها یا اپلیکیشنهای جعلی ایجاد میکنند که شبیه به پلتفرمهای معاملاتی قانونی هستند. کاربران ناآگاهانه اطلاعات ورود یا کلیدهای خصوصی خود را وارد کرده و آنها دزدیده میشوند.





تقلید از پشتیبانی مشتریان: کلاهبرداران بهعنوان نمایندگان رسمی پشتیبانی مشتری از طریق تلفن، ایمیل یا شبکههای اجتماعی خود را معرفی میکنند تا کاربران را فریب دهند و اطلاعات حساس آنها را بهدست آورند.





مهندسی اجتماعی: کلاهبرداران از دستکاری روانی استفاده میکنند تا کاربران را فریب دهند و به آنها اجازه دسترسی به حساب را بدهند.





بدافزار: از طریق ویروسها یا تروجانها، کلاهبرداران دستگاههای کاربران را آلوده کرده و اطلاعات کیف پول ارز دیجیتال و کلیدهای ورود را دزدیده و ورودیهای صفحهکلید را برای بهدست آوردن اطلاعات ورود ضبط میکنند.









استفاده از کانالهای رسمی: هنگام ورود به هنگام ورود به وب سایت رسمی ، از درست بودن URL مطمئن شوید.





تقویت مدیریت رمز عبور: از رمزهای عبور پیچیده و منحصر به فرد استفاده کنید. از استفاده از یک رمز عبور یکسان در چندین پلتفرم خودداری کنید و بهطور منظم رمز عبور خود را تغییر دهید تا از به خطر افتادن آن جلوگیری کنید.





فعالسازی تأیید هویت دو مرحلهای (2FA): با استفاده از کدهای تأیید که از طریق پیامک، ایمیل یا Google Authenticator تولید میشوند، لایه اضافی امنیتی را به حساب خود اضافه کنید. با استفاده از کدهای تأیید که از طریق پیامک، ایمیل یا Google Authenticator تولید میشوند، لایه اضافی امنیتی را به حساب خود اضافه کنید.





محتاط بودن با اطلاعات مشکوک: به پیامها یا درخواستهای ارسالشده از منابع ناشناس اعتماد نکنید، از کلیک کردن بر روی لینکها یا پیوستهای مشکوک خودداری کنید و اصالت فرستنده را بررسی کنید.





به روز رسانی نرمافزار: اطمینان حاصل کنید که دستگاهها و برنامههای شما همیشه آخرین نسخهها را اجرا میکنند.





نظارت منظم بر فعالیت حساب: هرگونه تراکنش یا تلاش برای ورود مشکوک را بهصورت لحظهای شناسایی کنید.





استفاده از کیف پول سختافزاری: بیشتر وجوه خود را در یک کیف پول سختافزاری آفلاین ذخیره کنید تا خطر سرقت کاهش یابد.





آموزش و آگاهی: درباره روشهای رایج کلاهبرداری یاد بگیرید و همیشه هوشیار باشید.





سلب مسئولیت: این اطلاعات مشاورهای در زمینه سرمایهگذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا خدمات مرتبط دیگر ارائه نمیدهد و به هیچ وجه به معنای مشاوره برای خرید، فروش یا نگهداری داراییها نیست. MEXC Learn تنها اطلاعاتی را برای مقاصد مرجع ارائه میدهد و مشاوره سرمایهگذاری نیست. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات مربوطه را به طور کامل درک کردهاید و هنگام سرمایهگذاری احتیاط کنید. این پلتفرم مسئول تصمیمات سرمایهگذاری کاربران نیست.