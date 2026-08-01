Precio de ZND Token hoy

El precio actual de ZND Token (ZND) hoy es $ 0, con una variación del 22.40% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ZND a USD es $ 0 por ZND.

ZND Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 21,179, con un suministro circulante de 178.46M ZND. Durante las últimas 24 horas, ZND cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.8381, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ZND experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de +24.29% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 778.19.

Información del mercado de ZND Token (ZND)

Cap de mercado $ 21.18K$ 21.18K $ 21.18K Volumen (24H) $ 778.19$ 778.19 $ 778.19 Cap. de mercado totalmente diluida $ 82.31K$ 82.31K $ 82.31K Suministro de Circulación 178.46M 178.46M 178.46M Suministro total 693,541,268.0 693,541,268.0 693,541,268.0

La capitalización de mercado actual de ZND Token es de $ 21.18K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 778.19. El suministro circulante de ZND es de 178.46M, con un suministro total de 693541268.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 82.31K.