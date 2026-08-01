Precio de ADI hoy

El precio actual de ADI (ADI) hoy es € 6.8741, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ADI a EUR es € 6.8741 por ADI.

ADI actualmente está en el puesto #3695 por capitalización de mercado en € 0.00, con un suministro circulante de 0.00 ADI. Durante las últimas 24 horas, ADI cotiza entre € 6.8354 (bajo) y € 6.8892 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 3.91149021945971995, mientras que el mínimo histórico fue € 0.838862654700108096.

En el corto plazo, ADI experimentó un cambio de +0.12% en la última hora y de -0.08% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 582.61K.

Información del mercado de ADI (ADI)

Puesto No.3695 Cap de mercado € 0.00€ 0.00 € 0.00 Volumen (24H) € 582.61K€ 582.61K € 582.61K Cap. de mercado totalmente diluida € 6.87B€ 6.87B € 6.87B Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro máx. 999,999,999 999,999,999 999,999,999 Suministro total 999,999,999 999,999,999 999,999,999 Tasa de circulación 0.00% Blockchain pública ADI

La capitalización de mercado actual de ADI es de € 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de € 582.61K. El suministro circulante de ADI es de 0.00, con un suministro total de 999999999. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 6.87B.