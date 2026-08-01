Precio de ADI(ADI)
El precio actual de ADI (ADI) hoy es € 6.8741, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ADI a EUR es € 6.8741 por ADI.
ADI actualmente está en el puesto #3695 por capitalización de mercado en € 0.00, con un suministro circulante de 0.00 ADI. Durante las últimas 24 horas, ADI cotiza entre € 6.8354 (bajo) y € 6.8892 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 3.91149021945971995, mientras que el mínimo histórico fue € 0.838862654700108096.
En el corto plazo, ADI experimentó un cambio de +0.12% en la última hora y de -0.08% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 582.61K.
No.3695
0.00%
ADI
La capitalización de mercado actual de ADI es de € 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de € 582.61K. El suministro circulante de ADI es de 0.00, con un suministro total de 999999999. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 6.87B.
+0.12%
0.00%
-0.08%
-0.08%
Siga los cambios de precios de ADI para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ 0
|0.00%
|30 Días
|€ -0.0187
|-0.28%
|60 Días
|€ +3.1434
|+84.25%
|90 Días
|€ +2.8425
|+70.50%
Hoy, ADI registró un cambio de € 0 (0.00%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.0187 (-0.28%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, ADI experimentó un cambio de € +3.1434 (+84.25%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +2.8425 (+70.50%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de ADI (ADI)?
Consulta la página Historial de precios de ADI ahora.
Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de ADI, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.
Sentimiento general actual en el mercado de ADI: alcista, alcista 72% | bajista 28%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz dorada
|K > D
|El impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
|StochRSI
|> 80
|Zona de sobrecompra
|El corto plazo sube demasiado rápido, ten en cuenta el riesgo de retroceso.
|Grupo MA
|0 Comprar
|0‑20% Venta
|Todas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
|Grupo EMA
|0 Comprar
|0‑20% Venta
|Todas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
|MACD
|Cruz dorada
|DIF > DEA
|Está surgiendo un impulso alcista.
|BOLL (20,2)
|Precio > Banda superior
|Tocando o rompiendo la banda superior
|Entrando en la zona de "caro", volatilidad en aumento.
|RSI (14)
|Sobrecompra
|> 70
|Subiendo ligeramente rápido, a corto plazo puede hacer una pausa.
|Punto de pivote
|Precio > R2
|Por encima de R2
|Más caro que el rango reciente de "más caro", en territorio alto.
【Estructura del mercado】ADI_USDT en el gráfico de 4 horas: el precio actual es de 4,2457, situado un 1,99% por encima del nivel central de 4,1626. Ha superado el rango de resistencia formado por R1 (4,1823) y R2 (4,1946). La proporción de compras en todas las medias móviles (MA) y exponenciales (EMA) se encuentra en cero, y el precio opera fuera del sistema de medias móviles. 【Estado de la dinámica】El MACD muestra una cruz alcista, mientras que el RSI se encuentra en zona de sobrecompra. Los indicadores rápidos y lentos presentan una divergencia, con la energía del movimiento concentrada en los períodos cortos. 【Niveles clave】En el lado superior no existen referencias claras de resistencia conocidas. En el lado inferior, el nivel R2 en 4,1946 está a un 2,05% del precio actual; el nivel R1 en 4,1823 se encuentra a un 1,52% del precio actual. El nivel central en 4,1626 está a un 4,11% del precio actual, lo cual constituye un punto de observación para posibles retrocesos desde niveles más altos.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de ADI podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
¿Listo para empezar con ADI? Comprar ADI es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar ADI. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de ADI (ADI).
Poseer ADI te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin
Comprar ADI (ADI) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.
Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC
Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.
$ADI impulsa ADI Chain, una L2 de Ethereum de grado institucional construida sobre zkSync Atlas y Airbender. La red sirve como puerta de acceso para que gobiernos, bancos y empresas operen en la cadena, con hasta 15,000 TPS, tiempos de bloque de 0.2 s y seguridad de prueba de validez. ADI Chain proporciona la infraestructura para DDSC, una stablecoin respaldada por el dírham (1:1 AED, vinculada al USD) e introducida por International Holding Company (IHC) y First Abu Dhabi Bank (FAB), con licencia del Banco Central de los EAU. $ADI es el token de gas nativo de todas las operaciones on-chain relacionadas.
Para conocer ADI más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
|02-04 11:04:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
|02-04 00:48:00
|Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
|02-01 01:12:00
|Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
|01-28 07:44:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
Abre posiciones long o short de ADI con apalancamiento. Explora el trading de futuros ADIUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.
Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de ADI en vivo y opera en directo.
Principales criptomonedas con datos de mercado disponibles en MEXC
Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado
Criptomonedas recientemente listadas y disponibles para operar
Las principales subidas de criptomonedas de hoy
Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.