Precio de ZKWASM hoy

El precio actual de ZKWASM (ZKWASM) hoy es $ 0, con una variación del 3.17% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ZKWASM a USD es $ 0 por ZKWASM.

ZKWASM actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 42,799, con un suministro circulante de 50.59M ZKWASM. Durante las últimas 24 horas, ZKWASM cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.128216, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ZKWASM experimentó un cambio de -0.02% en la última hora y de -27.28% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 88.54.

Información del mercado de ZKWASM (ZKWASM)

Cap de mercado $ 42.80K$ 42.80K $ 42.80K Volumen (24H) $ 88.54$ 88.54 $ 88.54 Cap. de mercado totalmente diluida $ 846.08K$ 846.08K $ 846.08K Suministro de Circulación 50.59M 50.59M 50.59M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de ZKWASM es de $ 42.80K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 88.54. El suministro circulante de ZKWASM es de 50.59M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 846.08K.