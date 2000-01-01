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Principales tokens de IDO de la billetera Binance por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: IDO de la billetera Binance. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.57371
-0.90%
+26.01%
+11.70%
$ 233.77M
$ 4.19M
2
Zama Protocol
Zama Protocol
ZAMA
$ 0.04614
-0.45%
+1.43%
-4.65%
$ 102.81M
$ 2.60M
3
AKEDO
AKEDO
AKE
$ 0.0042471
-0.73%
+10.80%
+8.35%
$ 97.60M
$ 74.84M
4
Sentient
Sentient
SENT
$ 0.01312
-0.30%
-4.45%
-3.68%
$ 94.74M
$ 4.91M
5
BAS
BAS
BAS
$ 0.026234
-0.10%
+1.52%
-4.23%
$ 65.35M
$ 2.39M
6
River
River
RIVER
$ 2.6423
-0.66%
-3.59%
+0.52%
$ 51.99M
$ 39.96K
7
Momentum
Momentum
MMT
$ 0.1996
+0.55%
-7.02%
+24.11%
$ 41.39M
$ 661.28K
8
Espresso
Espresso
ESP
$ 0.07197
-1.50%
+4.16%
+22.03%
$ 38.23M
$ 1.08M
9
Bedrock
Bedrock
BR
$ 0.1269
0.00%
-2.75%
-11.92%
$ 33.20M
$ 461.30K
10
BSquared Network
BSquared Network
B2
$ 0.4858
+2.05%
+5.70%
+4.09%
$ 32.68M
$ 127.96K
11
Irys
Irys
IRYS
$ 0.01594
-1.74%
+2.86%
+5.74%
$ 31.70M
$ 6.67M
12
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0.09386
-0.01%
-4.41%
-25.98%
$ 26.84M
$ 1.19M
13
MYX Finance
MYX Finance
MYX
$ 0.07429
-0.48%
+2.80%
+1.00%
$ 24.45M
$ 1.56M
14
Hyperlane
Hyperlane
HYPER
$ 0.06384
+1.58%
+0.30%
+9.89%
$ 21.79M
$ 925.31K
15
Starpower
Starpower
STAR
$ 0.0976
0.00%
-7.92%
+22.46%
$ 18.16M
$ 274.23K
16
OpenGradient
OpenGradient
OPG
$ 0.09118
-0.34%
-2.13%
+1.24%
$ 17.39M
$ 798.04K
17
MEET48
MEET48
IDOL
$ 0.01623
-0.24%
-1.57%
+2.32%
$ 17.10M
$ 3.96M
18
Particle Network
Particle Network
PARTI
$ 0.02422
+0.62%
-2.28%
+1.75%
$ 13.19M
$ 3.40M
19
Bubblemaps
Bubblemaps
BMT
$ 0.0175
-1.30%
-12.79%
+38.90%
$ 11.82M
$ 9.32M
20
OKZOO
OKZOO
AIOT
$ 0.037721
-0.25%
-3.43%
-5.87%
$ 11.13M
$ 1.57M
21
yieldbasis
yieldbasis
YB
$ 0.07832
+1.20%
+0.73%
+13.55%
$ 9.58M
$ 831.44K
22
Stakestone
Stakestone
STO
$ 0.03938
-0.33%
-1.11%
+4.62%
$ 8.84M
$ 1.50M
23
MyShell Token
MyShell Token
SHELL
$ 0.01934
-0.05%
-0.66%
+5.48%
$ 7.64M
$ 3.58M
24
MindNetwork FHE
MindNetwork FHE
FHE
$ 0.02788
+3.61%
+20.59%
+14.11%
$ 6.93M
$ 13.83M
25
SUPERFORTUNE
SUPERFORTUNE
GUA
$ 0.04678
-1.96%
-8.11%
-7.37%
$ 5.75M
$ 10.87M
26
Hemi
Hemi
HEMI
$ 0.005035
-0.08%
+0.58%
+0.18%
$ 4.91M
$ 14.80M
27
Mitosis
Mitosis
MITO
$ 0.02463
-1.52%
+0.12%
+6.12%
$ 4.83M
$ 4.06M
28
Hyperion
Hyperion
RION
$ 0.1659
+0.12%
+2.08%
+2.90%
$ 3.17M
$ 357.38K
29
League of Traders
League of Traders
LOT
$ 0.005608
+0.57%
+3.14%
-1.29%
$ 2.24M
$ 14.68M
30
CreatorBid
CreatorBid
BID
$ 0.005634
-0.67%
+1.70%
+1.92%
$ 2.17M
$ 12.11M
31
Forest Protocol
Forest Protocol
FOREST
$ 0.01979
-2.57%
-2.28%
-6.12%
$ 2.16M
$ 2.33M
32
Allo
Allo
RWA
$ 0.001188
-0.08%
+2.93%
+4.92%
$ 2.15M
$ 44.46M
33
Theoriq
Theoriq
THQ
$ 0.00982
-0.10%
-1.20%
-1.20%
$ 1.52M
$ 5.33M
34
NODE
NODE
NODE
$ 0.005844
+0.03%
-0.20%
-2.24%
$ 780.74K
$ 10.83M
35
Sentio
Sentio
ST
$ 0.01374
+0.15%
-1.80%
-14.76%
$ 763.28K
$ 4.18M
36
KiloEx
KiloEx
KILO
$ 0.00300893
-0.08%
+0.02%
+4.13%
$ 637.03K
$ 2.29K
37
CUDIS
CUDIS
CUDIS
$ 0.001175
-0.17%
-0.93%
-2.89%
$ 290.57K
$ 45.77M
38
Delabs Games
Delabs Games
DELABS
$ 0.00028875
0.00%
--
-3.33%
$ 216.65K
$ 55.80
39
Privasea AI
Privasea AI
PRAI
$ 0.00055351
+0.06%
-0.00%
-1.53%
$ 114.04K
$ 1.08K
40
Bombie
Bombie
BOMB
$ 1.21E-5
0.00%
+14.50%
+14.47%
$ 108.89K
--
41
Boom
Boom
BOOM
$ 5.568E-5
0.00%
-3.00%
+8.94%
$ 55.68K
--
42
ZKWASM
ZKWASM
ZKWASM
$ 0.00091585
0.00%
0.00%
+6.73%
$ 46.33K
$ 57.10
43
SGC
SGC
SGC
$ 3.59E-6
0.00%
-3.80%
-39.87%
$ 23.67K
--
44
JojoWorld
JojoWorld
JOJO
$ 0.00019333
-0.13%
+0.22%
+5.71%
$ 21.65K
$ 192.10
45
Reddio
Reddio
RDO
$ 1.01E-5
+0.10%
+3.10%
+7.79%
$ 19.19K
--
46
Elderglade
Elderglade
ELDE
$ 6.083E-5
+0.23%
+8.50%
+13.68%
$ 16.67K
--
47
Hyperbot
Hyperbot
BOT
$ 0.00010596
0.00%
--
0.00%
$ 13.33K
$ 1.08
48
Bitlayer
Bitlayer
BTR
$ 0.03207
+4.18%
+3.74%
+51.00%
--
$ 7.93M
49
Unitas
Unitas
UP
$ 0.38794
+0.29%
+4.29%
+15.37%
--
$ 168.79K
50
Overtake
Overtake
TAKE
$ 0.04799
+0.91%
-13.84%
+14.88%
--
$ 2.40M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de IDO de la billetera Binance y por qué son populares?
Los tokens de IDO de la billetera Binance representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 58 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $1.05B.
¿Cuál es el token de IDO de la billetera Binance con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de IDO de la billetera Binance rastreados en MEXC, VELVET ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 26.01% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de IDO de la billetera Binance están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 58 tokens de IDO de la billetera Binance, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. VELVET, ZAMA, AKE se encuentra entre los tokens populares de IDO de la billetera Binance. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría IDO de la billetera Binance?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría IDO de la billetera Binance es de aproximadamente $1.05B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector IDO de la billetera Binance, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.