Precio de YOINK hoy

El precio actual de YOINK (YOINK) hoy es $ 0, con una variación del 5.74% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de YOINK a USD es $ 0 por YOINK.

YOINK actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 60,166, con un suministro circulante de 926.57M YOINK. Durante las últimas 24 horas, YOINK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, YOINK experimentó un cambio de -0.01% en la última hora y de -27.40% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de YOINK (YOINK)

Cap de mercado $ 60.17K$ 60.17K $ 60.17K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 60.17K$ 60.17K $ 60.17K Suministro de Circulación 926.57M 926.57M 926.57M Suministro total 926,566,055.3294237 926,566,055.3294237 926,566,055.3294237

La capitalización de mercado actual de YOINK es de $ 60.17K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de YOINK es de 926.57M, con un suministro total de 926566055.3294237. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 60.17K.