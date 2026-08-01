Precio de XPT hoy

El precio actual de XPT (XPT) hoy es $ 0.00130782, con una variación del 1.44% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XPT a USD es $ 0.00130782 por XPT.

XPT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,307,811, con un suministro circulante de 999.99M XPT. Durante las últimas 24 horas, XPT cotiza entre $ 0.0012853 (bajo) y $ 0.00134474 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03226485, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00120165.

En el corto plazo, XPT experimentó un cambio de +0.07% en la última hora y de +3.77% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 412.45.

Información del mercado de XPT (XPT)

Cap de mercado $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Volumen (24H) $ 412.45$ 412.45 $ 412.45 Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Suministro de Circulación 999.99M 999.99M 999.99M Suministro total 999,994,803.096829 999,994,803.096829 999,994,803.096829

La capitalización de mercado actual de XPT es de $ 1.31M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 412.45. El suministro circulante de XPT es de 999.99M, con un suministro total de 999994803.096829. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.31M.