Precio de WUFFI hoy

El precio actual de WUFFI (WUF) hoy es $ 0, con una variación del 0.91% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WUF a USD es $ 0 por WUF.

WUFFI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 932,228, con un suministro circulante de 82.55T WUF. Durante las últimas 24 horas, WUF cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, WUF experimentó un cambio de +0.05% en la última hora y de +1.24% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de WUFFI (WUF)

Cap de mercado $ 932.23K$ 932.23K $ 932.23K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 932.23K$ 932.23K $ 932.23K Suministro de Circulación 82.55T 82.55T 82.55T Suministro total 82,554,294,493,696.06 82,554,294,493,696.06 82,554,294,493,696.06

La capitalización de mercado actual de WUFFI es de $ 932.23K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WUF es de 82.55T, con un suministro total de 82554294493696.06. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 932.23K.